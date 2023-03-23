Чимаев: «Мне плевать на пояс. Я дерусь, чтобы зарабатывать деньги для своей семьи»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что его цель — стать первым номером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Мне плевать на пояс, — сказал Чимаев The MMA Hour. — Я здесь, чтобы получать удовольствие и зарабатывать деньги для своей семьи, чтобы они позволили себе все, что хотят. Я никогда не проиграю. Если мне не дадут бой за пояс, я просто продолжу драться. Я никогда не проиграю, и что они тогда будут со мной делать?

Я стану первым номером pound-for-pound. Я стану первым, кто без пояса занял первую строчку pound-for-pound".

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).