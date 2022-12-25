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Сегодня, 07:29

Чимаев: «Надеюсь подраться в марте 2023 года в Лас-Вегасе»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) сообщил, что его следующий поединок может состояться в марте в США.

«Я уже в тренировочном лагере, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Не знаю, кто будет моим следующим соперником. Имена оппонентов постоянно меняются. Каждую неделю мне называют нового соперника, но никто не хочет драться. Они много говорят о том, что хотят драться со мной, но когда дело доходит до подписания контракта, они убегают. Я всегда готов. Я надеюсь подраться в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, с кем».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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