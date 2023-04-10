Чимаев обратился к казахстанцам после конфликта с Рахмоновым

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к казахстанцам после словесной перепалки с Шавкатом Рахмоновым. Ранее между спортсменами вспыхнул конфликт в Сети.

«Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия, пусть Всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката. В каждом народе есть люди, которые недалекого ума, им тоже пожелаем всего хорошего, пусть Всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их. Иншаллах, постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», — написал Чимаев в своих соцсетях.

История конфликта началась с того, что Рахмонов опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне из шкур и голов волков, заявив следующее: «Некоторые говорят, что они волки... Волки под нами! (Никнейм Чимаева Borz — в переводе с чеченского Волк. — Прим. «СЭ»)».

«Называться волком — это честь, чем быть шакалом по жизни», — отреагировал Хамзат в соцсети.

«Он должен посмотреть в зеркало и себе сказать это», — заявил позже Рахмонов на одном из мероприятий.

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений, у Рахмонова — 17 побед и 0 поражений.