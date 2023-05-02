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Сегодня, 14:19

Чимаев ответил Усману: «Надо кое-кого отправить на пенсию»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) отреагировал на заявление экс-чемпиона Камару Усмана (20-3).

«Надо кое-кого отправить на пенсию», — написал Чимаев в Twitter.

Усман в интервью ESPN MMA сообщил, что самый для него интересный бой — это поединок против Чимаева.

Усман в прошлом бою проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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