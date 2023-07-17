Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:40

Чимаев пригласил блогера Лахму на турнир UFC в Абу-Даби

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Боец UFC Хамзат Чимаев предложил блогеру Камилю Аллахвердиеву посетить турнир UFC 294 в Абу-Даби. Об этом сообщил сам Аллахвердиев, опубликовав скриншот личной переписки.

«Ассаламу Алайкум Ваша! Приезжай на бои в Абу-Даби в октябре, буду рад видеть», — написал Чимаев.

Блогер поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что сможет посетить турнир.

«Когда появляются трудности, появляются мужчины. Баркал за приглашение, там увидимся Иншаалагь», — написал Аллахвердиев в сторис.

Ранее Камиль Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Дудаковой прокомментировал победу спортсменки в дебютном поединке