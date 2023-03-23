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Сегодня, 09:50

Чимаев раскрыл подробности переговоров с UFC

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) сообщил, что ему предлагали бой с Колби Ковингтоном (17-3), чемпионом среднего веса Алексом Перейрой (7-1) и экс-чемпионом среднего веса Робертом Уиттакером (24-6).

«Я принимаю все бои, которые предлагает мне UFC, но почему-то они никак не состоятся, — сказал Чимаев The MMA Hour. — Я принял бой против Колби [Ковингтона], потом против Алекса Перейры, а затем против Роберта Уиттакера. Но до сих пор ничего из этого не состоялось.

Мне много раз звонили по поводу боя с Колби и спрашивали: «Ты готов с ним драться?» Я отвечал: «Да». Затем, когда Алекс Перейра выиграл пояс, у меня был разговор с Шоном Шелби [матчмейкером UFC]. Я сказал ему: «Давай я подерусь с ним в Бразилии», а он мне ответил: «Я согласен! Погнали!» Потом он сказал мне: «Нет, ты будешь драться с Колби», и тогда я ответил: «Окей, я буду драться с Колби». Но в итоге ничего из этого не произошло".

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
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