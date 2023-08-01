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Сегодня, 16:38

Чимаев рассказал, как выживал в Швеции: «Даже бутылки, бывало, продавали»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как ему приходилось выживать в Швеции до перехода в UFC.

«Когда переехал в Швецию, там не было никого, надо было самому работать, взрослеть надо было, 18-19 лет, — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Обзор Press». — То в охране работал, то на фабрике, а потом вечером после работы на тренировки ходил. Вот так. Когда стукнуло 23-24, встретил одного брата, который предложил выступать [по ММА], попробовать тренироваться. Я сказал: «Не хочу, пока работаю». Он настаивал, но потом оказался в зале и так получилось, что на спаррингах у меня все шло хорошо. Там были профессиональные бойцы, у которых, можно сказать, на спаррингах выигрывал. Вот так началась моя карьера».

«До UFC не было больших денег, помощи, спонсоров, дорогих братьев с деньгами. Сам по себе двигался с другом моим, близким братом, и мы выживали как могли. Даже бутылки, бывало, продавали. В Швеции машина специальная есть. У нас в зале собирались [пустые] банки от энергетиков. Уборщик собирал их для себя, и мы в один день остались голодные, не было денег, мы взяли у уборщика баночки, продали их и купили пиццу себе. Вот так выживали. А сейчас мы этому мужику помогаем, даем деньги».

На счету Чимаева 12 побед и 0 поражений. Следующим соперником Хамзата станет бразилец Пауло Коста. Бой пройдет 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби

Хамзат Чимаев
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