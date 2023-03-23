Чимаев рассказал о встрече с Бетербиевым

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что хочет потренироваться вместе с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Мы никогда не тренировались вместе, но он всегда смотрит мои бои, а я — его. Мы встретились друг с другом в Чечне. Было здорово. Приятно было с ним познакомиться. Я думаю, что мы вместе потренируемся. Он тренируется в Торонто. Может быть, я туда приеду и мы вместе потренируемся».

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).