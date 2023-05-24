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Сегодня, 07:16

Чимаев рассказал, почему ему не дают бой за титул

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) считает, что руководство UFC хотят видеть в полусреднем весе американского чемпиона.

«UFC дают Колби Ковингтону шанс. Когда он побеждал в последний раз? Я даже не помню, кого он победил — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Он — никто, и он не побеждал топовых бойцов. Усман дважды ломал ему челюсть. Колби — мудак. Возможно, они [UFC] дают ему шанс, потому что он родом из США, а мне не дают титульник, потому что я представляю Швецию, живу в Дубае. Это то, что я вижу. Может быть, у них [UFC] на меня большие планы. Посмотрим».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
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