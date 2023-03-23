Чимаев: «У меня никогда не было конфликта с Хабибом»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) опроверг слухи, что между ним и экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) был конфликт. Об этом Чимаев сказал на The MMA Hour.

— Вы сейчас с Хабибом в хороших отношениях?

— Да. Все думают, что у меня были с ним какие-то недопонимания. У меня никогда не было с ним проблем. У нас было с его братом пару бесед, в ходе которых возникло небольшое недопонимание. Но конфликта никогда не было. Мы встретились в Абу-Даби, нанесли друг другу удары, это нормально. В Дагестане и Чечне мы деремся друг с другом, а потом вновь становимся братьями. У меня никогда не было конфликта с Хабибом. Кто-то пишет, мол, Хамзату не нравится Хабиб, а Хабибу не нравится Хамзат. Такого никогда не было. Мне нравится этот парень. Почему у нас должен быть конфликт? Я всегда смотрел его бои, многому у него научился.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?