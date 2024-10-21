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Сегодня, 09:56

Чопуров заявил, что планирует выступать в UFC под российским флагом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец азербайджанского происхождения Асаф Чопуров рассказал, под каким флагом планирует выступать в UFC.

«В UFC, скорее всего, выберу российский флаг, у меня российское гражданство, я представляю российскую школу ММА, вырос здесь и прошел школу. Этнически являюсь азербайджанцем. Наши браться и друзья поймут. Вся родня живет Грузии, там же живет 2,6 миллиона азербайджанцев. Думаю, что они все будут меня считать своим», — цитирует Чопурова MMA.Metaratings.

18 октября Чопуров единогласным решением судей победил Никиту Михайлова на турнире RCC 20. На счету бойца 6 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings
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