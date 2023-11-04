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Сегодня, 03:51

Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что получил разрыв крестообразной связки на тренировке.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга. Только что была сделана операция. Благодарен врачам и команде, которые заботятся обо мне. Я готовился к соревновательному бою ММА в начале следующего года, но сейчас придется это событие немного отложить. Все еще с нетерпением жду возможности сделать это, как выздоровею. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал Цукерберг в социальной сети.

Ранее Цукерберг заявил, что самый богатый человек на Земле Илон Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.

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