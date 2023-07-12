Цукерберг провел тренировку с Волкановски и Адесаньей перед боем с Илоном Маском

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Американский миллиардер и предприниматель Марк Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.
Волкановски опубликовал фото с тренировки у себя в соцсетях.
«С Марком шутки плохи, дело серьезное», — позднее написал Адесанья.
«Для меня честь тренироваться с вами, ребята», — отреагировал Цукерберг, который поделился публикацией на своей странице.
Ранее Цукерберг и другой известный предприниматель Илон Маск заявили, что готовы провести между собой бой по правилам ММА.
4 июля сообщалось, что Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весах Жоржем Сен-Пьером.