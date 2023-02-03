0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:34

Цзю ждет победы Бивола в реванше над Альваресом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что ждет победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в повторном поединке.

«Не многие верили в успех Бивола. Он стал лучшим боксером года благодаря победе над Альваресом. Сауль хорош. Но Дима доказал, что с хорошей тактикой и стратегией можно выиграть у любого. Уверен, что эту историю можно повторить в реванше. Мы этого и ждем», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/czyu-zhdem-pobedy-bivola-nad-alvaresom-v-revanshe-224940/
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Романкевич: «Кавалари мне хорошо знаком, в бою его ждет настоящий сюрприз»

Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения