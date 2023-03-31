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Сегодня, 08:55

Дацик — Джонсон и другие бои «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: кард турнира

Кевин Джонсон и Вячеслав Дацик.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пятницу, 31 марта, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Начало — в 23.00 по московскому времени.

В его главном поединке сразятся россиянин Вячеслав Дацик и американец Кевин Джонсон. В соглавном бою подерутся россиянин Павел Шульский и бразилец Данило Сузарт.

Бойцовский клуб РЕН ТВ. Основной кард турнира

Вячеслав Дацик (Россия) — Кевин Джонсон (США)

Павел Шульский (Россия) — Данило Сузарт (Бразилия)

Артем Сусленков (Россия) — Эбензер Тете (Гана)

Николай Данилов (Белоруссия) — Евгений Орлов (Россия)

Прямую трансляцию турнира можно будет смотреть на РЕН ТВ, а также следить за турниром в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Вячеслав Дацик&nbsp;&mdash; Кевин Джонсон. Дацик — Джонсон в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: прямая трансляция боя
Вячеслав Дацик
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