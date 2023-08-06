Дацик назвал условие для реванша с Александром Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик (14-17) заявил, что Александру Емельяненко (28-9) нужно прийти в форму, чтобы реванш состоялся.

«Похоже, что его реабилитация проходит неплохо, Саня восстанавливается. Что касается его победоносного возвращения, я думаю, что это далеко сказано. С сильными соперниками, особенно с молодыми и быстрыми, ему будет очень сложно. Он сможет победить какого-нибудь, скажем так, уже взрослого бойца.

Все видели видео, на котором он четко отбил пятьдесят ударов левой. Саня набирает форму, молодец. Я всегда говорил, что Сане нужно тренироваться и готовиться, тогда он набирает форму. Ему нельзя отдыхать. Отдых у Санька плохо заканчивается. Поэтому ему всегда нужны бои и тренировки, чтобы держать себя в форме.

Провести с ним реванш? Я всегда соглашусь на реванш, но Саньку нужно набрать хорошую форму. На данный момент он не готов к реваншу со мной", — приводит слова Дацика Metaratings.

Дацик победил Емельяненко по правилам бокса нокаутом в первом раунде. Бой состоялся на Hardcore Boxing 9 в сентябре 2022-го в Москве.

