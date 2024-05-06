Дацик: «Опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) не считает Александра Емельяненко (28-9) принципиальным соперником. Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— Кто является для вас принципиальным соперником, с которым вы хотели бы реально зарубиться?

— Да фиг его знает.

— Нет такого?

— Да нет особо.

— Емельяненко, может быть?

— Да что? Ну вышел, щелкнул. Ну если не щелкнул, то вышел, поиздевался и щелкнул. Что там принципиального? Как-никак, Саня Емельяненко доказал один противозакон. Как говорилось раньше в пословице: опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.