Дацик: «Опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное»

Сегодня, 19:27
Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) не считает Александра Емельяненко (28-9) принципиальным соперником. Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».
— Кто является для вас принципиальным соперником, с которым вы хотели бы реально зарубиться?
— Да фиг его знает.
— Нет такого?
— Да нет особо.
— Емельяненко, может быть?
— Да что? Ну вышел, щелкнул. Ну если не щелкнул, то вышел, поиздевался и щелкнул. Что там принципиального? Как-никак, Саня Емельяненко доказал один противозакон. Как говорилось раньше в пословице: опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное, — сказал Дацик.
24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.