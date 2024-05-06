Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 19:27

Дацик: «Опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) не считает Александра Емельяненко (28-9) принципиальным соперником. Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— Кто является для вас принципиальным соперником, с которым вы хотели бы реально зарубиться?

— Да фиг его знает.

— Нет такого?

— Да нет особо.

— Емельяненко, может быть?

— Да что? Ну вышел, щелкнул. Ну если не щелкнул, то вышел, поиздевался и щелкнул. Что там принципиального? Как-никак, Саня Емельяненко доказал один противозакон. Как говорилось раньше в пословице: опыт не пропьешь, но Саня Емельяненко доказал обратное, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Братья Емельяненко могут выступить на следующем турнире Ural FC