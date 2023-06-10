Дацик объяснил, почему не состоялся его бой с Штырковым

Российский боец Вячеслав Дацик объяснил, почему не состоялся его бой с Иваноым Штырковым на турнире RCC.

«Я не отказывался. От них поступило одно предложение — мы с менеджерами согласились. Потом они начали менять правила — одно, второе, третье. В итоге они надоели и, как я понял, мои менеджеры послали их. Они не особо и хотели меня видеть. Штырков в итоге подрался с Романкевичем, ему отбили ноги. По каким правилам поступила первое предложение? По боксу, как я понял, в перчатках по ММА», — цитирует «РБ Спорт» Дацика.

В мае «Рыжий Тарзан» выступил с обращением к Ивану, в котором призвал «Уральского Халка» набраться мужества и провести бой по правилам бокса.