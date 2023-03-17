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Сегодня, 16:18

Дацик ответил на оскорбления Джонсона: «Пусть в зеркало посмотрит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик ответил американцу Кевину Джонсону на оскорбления перед боем.

«Ну он нормальный. Он нормально боксирует. Тайсон рубится. И стиль Тайсона как раз нравится. Многое пересматривал, пытался как бы брать фишки его. Ну а то, что он негр — так он негр, он же не белый», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Также Дацик прокомментировал высказывание Джонсона о том, что он «нерусский».

«Пускай в зеркало посмотрится. Я вообще белорус. У меня дед родился в Брестской области», — добавил Дацик.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 31 марта на арене «Динамо» в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1085566-datsik-dzhonsonu-nazvavshego-ego-nerusskim-pust-v-zerkalo-posmotrit
Вячеслав Дацик
ММА
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