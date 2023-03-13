Дацик показал фото, на котором он весит 167 килограммов

Российский боец Вячеслав Дацик (14-16) опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он весит 167 килограммов. Фотография была сделана в 2019 году.

«4 года назад, когда я вышел из тюрьмы, в 2019 году я весил 167 кг! — написал Дацик в соцсетях. — На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок бывает и до 116 кг вес падает. Те, кто называет меня жирным, может быть и правы, но так или иначе я стараюсь. И мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами, есть и такие как я. А как вы считаете, сколько мне еще нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?»

Дацик подерется против Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.