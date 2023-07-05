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Сегодня, 13:19

Дацик проведет бой с Мальдонадо 4 августа в Москве

Мария Гусева
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с бразильцем Фабио Мальдонадо.

Поединок тяжеловесов возглавит турнир TOPFIGHT, который пройдет 4 августа в Москве.

Также в рамках турнира состоится 100 отборочных профессиональных поединков «Rookie League» (формирование сборной Top Fight ) и розыгрыш пояса Grand Prix «TOPFIGHT» среди 8 профессионалов в среднем весе.

23 июня Дацик проиграл казаху Галымжану Жасланову решением большинства судей. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Источник: https://vk.com/topfight_official?w=wall-177202982_554
Вячеслав Дацик
Фабио Мальдонадо
ММА
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