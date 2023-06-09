Дацик о стычке с Жаслановым на битве взглядов: «Пускай лучше тренируется»

Российский боец Вячеслав Дацик высказался о своей стычке с казахстанцем Галымжаном Жаслановым во время битвы взглядов на мероприятии в московской Академии бокса.

«Могу сказать только одно: это жестко. Пускай лучше тренируется. Хочу заверить — моя голова далеко не такая мягкая, как груша. Я, конечно, хотел предложить ему ее, но тогда поединок, боюсь, оказался бы под угрозой срыва. Жасланову пришлось бы две недели лечить руку от перелома. Это промо, раскрутка боя. Куда же без этого?» — приводит RT слова Дацика.

Поединок Дацика и Жасланова состоится 23 июня в Алма-Ате на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza.