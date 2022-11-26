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26 ноября, 16:57

Дацик: «Мне смешно от смены имиджа Емельяненко. Коваленко его перебьет»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец ММА Вячеслав Дацик оценил новый имидж Александра Емельяненко и сделал прогноз на его поединок со Святославом Коваленко.

«Да, я стал человеком, который отправил Александра Емельяненко на пенсию. Особенно после того, как он перекрасился, что-то, видать, не заладилось в жизни. Мне смешно от его смены имиджа.
Говоря о поединке Саши против Святослава, если Емельяненко будет драться по боксу, то Коваленко на 1-2 раунда хватит, он очень сильный. Если с борьбой, то Саше там ловить нечего. В боксе, я думаю, Святослав его перебьет. Он быстрее и техничнее. Техника у Емельяненко есть, опыт, но против молодости и скорости опыта уже не хватит. Коваленко молод, он быстрый, резкий, сильный, здоровый и крепкий. За счет этого Сашу перебьет. Вряд ли Святослав будет опасаться опыта Саши, потому что былые заслуги уже в прошлом. Все это понимают», — приводит Metaratings слова Дацика.

Емельяненко проведет поединок против блогера Святослава Коваленко 16 декабря в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dacik-mne-smesno-ot-smeny-imidza-emelyanenko-kovalenko-ego-perebet-54983/
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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