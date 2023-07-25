Дацик выбыл из турнира TopFight, Тактаров подерется с Аднаном Аличем

Турнир TopFight изменил кард турнира, в главном бою которого Вячеслав Дацик должен был подраться с бразильцем Фабио Мальдонадо.

В итоге, в главном бою вечера Мальдонадо встретится с казахстанцем Галымжаном Жаслановым.

В свою очередь Давид Бархударян, который должен был встретиться с Петром Романкевичем, подерется с Сауло Кавалари, а Олег Тактаров — с 39-летним сербом Аднаном Аличем с рекордом 14-36. Изначально Тактаров должен был провести бой против другого ветерана Джеффа Монсона.

Турнир TopFight должен пройти 4 августа в Москве.