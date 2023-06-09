Дацик о своем конфликте со Штырковым: «Есть желание наказать его»

Российский боец Вячеслав Дацик высказался о своем конфликте с Иваном Штырковым.

«Посмотрим, что предложит он. Я готов. Ждем конкретных вариантов. Честно говоря, для меня стали сюрпризом жесткие, неуважительные высказывания Штыркова. Всегда нормально к нему относился и не думал, что он так начнет разжигать. Не понимаю, зачем он начал меня оскорблять. Это личное дело Ивана. Мне остается все доказать ему на ринге. Надеюсь, поединок между нами все-таки состоится, и мы выясним, кто прав. У меня есть желание наказать его», — приводит RT слова Дацика.

На счету 43-летнего Дацика 7 побед и 8 поражений в ММА, у 34-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.