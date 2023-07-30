Дацик заявил, что «съест» Томпсона на ринге

Российский боец Вячеслав Дацик перед боем обратился к британцу Оли Томпсону.

«Я сделал вес. Я голодный, как собака. Я хочу жрать. Оли Томпсон, приезжай, я тебя на ринге просто съем. Потому что я хочу просто жрать», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.