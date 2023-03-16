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ММА

16 марта, 22:28

Хасбик восхищен добротой и вежливостью американцев: «Это просто другой уровень»

Хасбик поделился впечатлениями от посещения США
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов поделился впечатлениями от посещения США.

«Просто люди знали бы, какие тут добрые вежливые люди, просто это шок, как они здороваются, как они с людьми обращаются, это просто другой уровень, — написал блогер в соцсетях. — Америке сначала спрашивают, потом все делают. Прежде чем что-то делать, думают. Ни один человек без спроса не подошел ко мне, вот такие люди заслуживают уважения. Про своих ничего не хочу что-то писать тут, но для себя знаю, что как. Кто тут не был — не поймет через Интернет и т.д. Как они встречают уважительно людей — это отдельное искусство, кто был тут — поймет».

У Хасбуллы уже более 7 миллионов подписчиков в соцсетях, некоторое время назад блогер заключил контракт с UFC, по условиям которого промоушен будет выпускать его именную экипировку и отчислять ему процент.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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