Дагестанское село Кироваул могут назвать именем Абдулманапа Нурмагомедова

Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов поддержали переименование села Кироваул Кизилюртовского района в Манапкалу, сообщает издание «Молодежь Дагестана».

В ходе открытого голосования 71 депутат Народного собрания поддержал постановление о переименовании, один высказался против, двое воздержались.

Окончательное решение о переименовании населенного пункта принимается на федеральном уровне.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов родился в селе Сильди Цумадинского района, а в последние годы жил в Кировауле.