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Сегодня, 12:10

Дагестанское село Кироваул могут назвать именем Абдулманапа Нурмагомедова

Давид Хачатрян
Абдулманап Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов поддержали переименование села Кироваул Кизилюртовского района в Манапкалу, сообщает издание «Молодежь Дагестана».

В ходе открытого голосования 71 депутат Народного собрания поддержал постановление о переименовании, один высказался против, двое воздержались.

Окончательное решение о переименовании населенного пункта принимается на федеральном уровне.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов родился в селе Сильди Цумадинского района, а в последние годы жил в Кировауле.

Источник: https://md-gazeta.ru/news/126334
Абдулманап Нурмагомедов
ММА
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