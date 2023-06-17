Дакаев обратился к Аббасову после дебюта в ACA

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев после победы над бразильцем Эвертоном Фрейтасом обратился к бывшему чемпиону Fight Nights Нариману Аббасову.

«Ничего личного у меня с Аббасовым нет. Нариман — хороший парень. Просто есть история. Я не тот человек, который что-то откладывает или оставляет надолго. Надо закончить историю. Мне пока не довелось рассматривать других соперников. Гран-при — это дело отдельное. Если нет Аббасова, давайте любого. Нариман, вроде у тебя должен состояться бой. Сделай его, выиграй, и я жду тебя», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня Дакаев в дебютном поединке в лиге ACA одержал победу нокаутом над бойцом из Бразилии Эвертоном Фрейтасом.