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Сегодня, 11:12

Дакаев обратился к Аббасову после дебюта в ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев после победы над бразильцем Эвертоном Фрейтасом обратился к бывшему чемпиону Fight Nights Нариману Аббасову.

«Ничего личного у меня с Аббасовым нет. Нариман — хороший парень. Просто есть история. Я не тот человек, который что-то откладывает или оставляет надолго. Надо закончить историю. Мне пока не довелось рассматривать других соперников. Гран-при — это дело отдельное. Если нет Аббасова, давайте любого. Нариман, вроде у тебя должен состояться бой. Сделай его, выиграй, и я жду тебя», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня Дакаев в дебютном поединке в лиге ACA одержал победу нокаутом над бойцом из Бразилии Эвертоном Фрейтасом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nariman-ya-tebya-zhdu-eks-chempion-eagle-fc-dakaev-obratilsya-k-abbasovu-posle-debyuta-v-aca-259410/
ММА
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