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Сегодня, 10:06

Дакаев прокомментировал дебютную победу в лиге ACA над Фрейтасом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев прокомментировал дебютную победу в лиге ACA над бразильцем Эвертоном Фрейтасом.

«Недоволен, что пропустил удар от ярко-выраженного джитсера. Как говорится, угроза приходит оттуда, откуда не ждешь. Чуть пропустил. После этого пришел в себя и начал делать свою работу, которая принесла плоды. Понятное дело, что он заманивал меня в борьбу. Меня это не интересовало. Я могу пойти туда и соревноваться в джиу-джитсу, не позволить ему себя бить на протяжении трех раундов, но каким бы тогда был бой? Мне это не интересно. Меня интересовала ударная техника. Я хотел его положить. Поединок не был для меня разминкой. Каждый раз, когда мы выходим в клетку, мы проходим огромное испытание. Это подготовка, это риск. Тем более у меня был очень опытный джитсер с черным поясом», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

Дакаев победил Фрейтаса нокаутом в дебютном бою на ACA 159. Всего на его счету 15 побед и два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-eagle-fc-dakaev-nedovolen-chto-propustil-udar-ot-yarko-vyrazhennogo-dzhitsera-259394/
ММА
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