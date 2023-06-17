Дакаев заявил, что в ACA у него есть шанс обустроиться в жизни как никогда

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев после победы над бразильцем Эвертоном Фрейтасом заявил, что воспринимает свой переход в ACA как шанс обустроить собственную жизнь.

«Решение о моем уходе из Eagle FC принимало руководство. Я сам на счет этого не разговаривал, но мы видим, что чемпионы уходят из лиги. Много бойцов ушло. Рядовые бойцы в том числе. Постоянных боев нет, а нам надо развиваться. Мне 27 лет, это мой шанс. Я сейчас полностью доволен тем, что оказался в ACA. Майрбек Хасиев суммой меня никак не обидел. Это раз. Второе. Сразу после этого боя я попадаю в Гран-при. Это немалые деньги. У меня есть шанс обустроиться в жизни как никогда», — приводит слова Дакаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня Дакаев в дебютном поединке в лиге ACA одержал победу нокаутом над бойцом из Бразилии Эвертоном Фрейтасом.