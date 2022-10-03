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Сегодня, 13:45

Дамир Исмагулов дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Давид Хачатрян

Российский легковес UFC Дамир Исмагулов (24-1) считает Ислама Махачева (22-1) фаворитом в бою с Чарльзом Оливейрой (33-8) на UFC 280.

«60 на 40, что Махачев выиграет этот бой, потому что Оливейра дрался с ударниками, — сказал Исмагулов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Они его били, он падал, но никто с ним не ввязывался в борьбу. Махачев же базовый борец. Я думаю, что у него не будет с этим проблем. Он будет бить и будет работать в партере. Он не будет опасаться борьбы».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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