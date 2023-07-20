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Сегодня, 08:23

Дамир Исмагулов уволен из UFC

Давид Хачатрян
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32-летний боец из Казахстана Дамир Исмагулов (24-3) покинул UFC после поражения от 29-летнего американца Гранта Доусона (20-1) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов.
Исмагулов идет на серии из двух поражений подряд. В 2022-м он проиграл Арману Царукяну (20-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). После этого боя Исмагулов объявил о завершении карьеры, однако затем вернулся.
Дамир Исмагулов
ММА
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