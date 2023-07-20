Дамир Исмагулов уволен из UFC

32-летний боец из Казахстана Дамир Исмагулов (24-3) покинул UFC после поражения от 29-летнего американца Гранта Доусона (20-1) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов.