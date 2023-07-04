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Сегодня, 12:28

Дана Уайт хочет организовать встречу Хабиба и Майкла Джордана

Ана Горшкова
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент UFC Дана Уайт хочет организовать встречу экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим игроком НБА Майклом Джорданом.

«Хабиб никогда не просил меня устроить ему встречу с Джорданом. Но это было бы потрясающе. Я должен поработать над этим. Это удивительно, насколько Джордан популярен среди представителей других видов спорта. Если вы посмотрите на сходства между Хабибом и Джорданом, то они оба киллеры, абсолютные киллеры и победители», — приводит слова Уайта Complex.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Российский боец выиграл все 29 боев на профессиональной арене.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион НБА. Он стал первым спортсменом-миллиардером.

Дана Уайт
Майкл Джордан
Хабиб Нурмагомедов
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