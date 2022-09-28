Дана Уайт не хочет устраивать бой Чимаева и Никала

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал заявление Бо Никала (3-0), который захотел провести дебютный бой в лиге против Хамзата Чимаева (12-0).

«Давайте не сходить с ума, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Забавно. Я сегодня разговаривал с матчмейкерами, и мы обсуждали возможности Хамзата, насколько этот парень хорош.

Я не собираюсь проверять его [Никала] на рейтинговых талантах. Он пройдет тот же путь, что и любой другой потенциально звездный боец. Мы будем давать ему бои. Проблема в том, что в UFC нет легких боев. Мы не работаем по боксерской системе. Он пришел туда, где нет легких боев. Здесь все убийцы».

Никал провел два боя в рамках Dana White's Contender Series. Он дважды выиграл сабмишном в первом раунде, после чего получил контракт с UFC.

Спортсмен является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.