Дана Уайт: «Нганну никогда больше не будет драться в UFC»

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что не подпишет экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) обратно в компанию.

«Мы работали с этим парнем два года, мы пытались устроить ему бой. С ним совершенно невозможно иметь дело. Нет, он никогда больше не будет в UFC. Итак, он принял решение. Один из моих ребят, [главный директор по бизнесу] Хантер Кэмпбелл, который работает на меня, наверное, провел 75 ужинов с его парнем, пытаясь заставить его принять решение. Мы предложили ему много денег и проявили к нему только уважение. Мы хотели удержать его, но корабль уплыл», — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.