Дана Уайт обещает открыть промоутерскую компанию в боксе в течение ближайших 2-х лет

Глава UFC Дана Уайт не оставляет попыток зайти в боксерский бизнес. Адам Стерн из Sports Business Journal сообщил, что президент UFC все-таки инвестирует в боксерский промоушен.

«Дана Уайт работает над запуском новой крупной боксерской промоутерской компании в течение следующих 12-24 месяцев», — написал инсайдер в соцсетях.

Уайт ранее заявлял о планах основать промоутерскую компанию Zuffa Boxing. Также он являлся одним из тех, кто занимался продвижением поединка экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) в 2017 году.