Дана Уайт объяснил, почему считает Джона Джонса величайшим бойцом всех времен

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему считает экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонса (26-1) величайшим бойцом всех времен.

«Если объективно посмотреть на карьеру Джона, то он непобежденный. Его рекорд должен быть 27-0, — сказал Уайт на пресс-конференции перед UFC 285. — Он победил в том бою, и должна была быть досрочная победа, а не дисквалификация. Это сводит меня с ума, и уверен, что его тоже. Поэтому считаю, что он непобежденный. И если посмотреть на то, каких бойцов он одолел, чтобы завоевать титул и защитить, это просто невероятно. Нельзя отрицать, что он величайший всех времен».

Следующим оппонентом Джонса станет Сирил Ган. На кону вакантный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Бойцы возглавят турнир UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе.