Дана Уайт оценил бой Холлоуэя и Аллена

Глава UFC Дана Уайт остался под большим впечатлением от поединка экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) и Арнольда Аллена (19-2).

«Макс выглядел потрясающе. Он держал дистанцию, контролировал темп боя, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Но и Аллен выглядел очень хорошо. Если подумать, это его первый бой в мэйн-ивенте, а против него была настроена вся толпа. Но он включился слишком поздно. Если бы он дрался весь бой так, как в пятом раунде, у него было бы больше шансов на победу. Он молодой, подающий надежды парень, который входит в пятерку лучших. Он дрался все пять раундов с одним из лучших в истории».

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.