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Сегодня, 09:43

Дана Уайт ответил на обвинения в предвзятом судействе на UFC 282

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт ответил на сообщение пользователя в соцсетях, который написал, что нужно провести расследование спорного судейского решения в бою Пэдди Пимблетта (20-3) и Джареда Гордона (19-6).

— Никому нет никакого дела до Даны Уайта. Мы хотим получить ответы по поводу того ограбления [в бою Пимблетта и Гордона].

— Позвони в атлетическую комиссию, если тебя это так беспокоит.

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
UFC
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