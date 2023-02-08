Дана Уайт ответил на претензии Махачева: «Он ничего не знает»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1), который заявил, что компания не рекламирует турнир UFC 284, в главном бою которого россиянин встретится с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Это неправда, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто брал у него интервью? Кто переводил для него? Этот парень говорит по-русски. Вырвано из контекста.

В-третьих, он живет в Дагестане. Что он знает о продвижении боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боев всех времен. Все билеты уже проданы. Верно? Вы не сможете достать билет. И этот турнир может стать крупнейшим в плане продаж платных трансляций в Австралии. Возможно, турнир побьет рекорд [продаж платных трансляций]. Так что говорить, что бой не был [разрекламирован], просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.