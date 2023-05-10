Дана Уайт подтвердил, что бой Джонса и Миочича в разработке

Глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас руководство лиги занимается организацией боя экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Мы намерены провести бой Джонса и Стипе на «Мэдисон Сквер Гарден», — сказал Уайт Sports Illustrated. — Это то, на что мы нацелены. Это то, о чем мы думаем. Это вполне возможно

Я уверен, что Джон хочет подраться со Стипе. Он смотрит на Стипе как на величайшего тяжеловеса всех времен. Джон хочет победить его убедительно. Джон уже стал величайшим, но он хочет еще и стать величайшим тяжеловесом всех времен. И будет очень трудно в дальнейшем побить его рекорд».

Джонс и Миочич должны предположительно подраться осенью в Нью-Йорке, США.