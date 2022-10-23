Дана Уайт подтвердил, что Макгрегора нет в пуле тестирования USADA

Глава UFC Дана Уайт после турнира UFC 280 подтвердил, что ирландский боец Конор Макгрегор отсутствует в пуле тестирования USADA, сообщает MMA Junkie.

Таким образом, Макгрегору придется пройти шесть месяцев в программе, прежде чем он сможет вернуться. Конкретная причина отсутствия ирландца в пуле неизвестна.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.