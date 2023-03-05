Дана Уайт подтвердил, что Шавкат Рахмонов близок к титульному бою

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Шавкат Рахмонов (17-0) находится в очень хорошем положении.

«Для него [Рахмонова] сегодня была важная ночь. Не только потому, что он победил, но и потому, что он закатил войну. Это было невероятно, у обоих парней большое сердце. Лучшего боя и представить себе нельзя. Да, Шавкат в очень хорошем положении», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.