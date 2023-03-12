Дана Уайт: «Двалишвили не хочет драться со Стерлингом? Не советую ему идти по такому пути»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что отказ драться с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом (22-3) сыграет для Мераба Двалишвили (16-4) злую шутку.

«Мераб не хочет драться со Стерлингом? Забавно, что недавно я говорил, что сейчас у нас больше нет подобных ситуаций, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Раньше парни тренировались вместе, было мало залов, и я постоянно слышал: «Я не буду с ним драться, он мой друг». Вы можете быть друзьями, но разве ты не хочешь того, что принадлежит твоему другу? Я не советую Мерабу идти по такому пути. У этой истории не будет хорошего конца. Мераб взрослый парень, он должен принять решение».

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

