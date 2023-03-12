Дана Уайт рассказал, что дальше для Петра Яна после третьего поражения подряд

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление Мераба Двалишвили (16-4) на UFC Fight Night 221 и отметил, что Петр Ян (16-5) до сих пор один из лучших бойцов в мире.

«Потрясающий бой, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Обычно Петр Ян задает темп поединка, но сегодня это сделал Мераб. Он показал отличное выступление, особенно учитывая, что это его первый пятираундовый бой.

Что дальше для Яна? Послушайте, он все еще один из лучших бойцов в мире. Сегодня он дрался с крайне мотивированным Мерабом. Повторюсь, обычно Ян задает темп, медленно начинает, а затем включается и побеждает. Сегодня это сделал Мераб. Но Петр все равно остается одним из лучших в мире. Когда второй номер рейтинга проигрывает третьему, ты не можешь сказать: «Ох, этот парень сдулся». Он только что дрался с одним из лучших бойцов».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.