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Сегодня, 07:25

Дана Уайт считает, что бой Ломаченко и Хейни не конкурент турниру UFC

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что его не тревожило, что турнир UFC проходил одновременно с боксерским боем между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0) и Василием Ломаченко (17-3).

«Я не хочу выглядеть идиотом, но до вчерашнего дня я даже не знал, что этот бой [Хейни и Ломаченко] состоится, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Я верю, что в ночь, когда показывают несколько видов спорта, которые людям интересно посмотреть, большинство людей останутся дома. Я постоянно об этом говорю вам, ребята. А мой турнир всегда проходит субботним вечером».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Василий Ломаченко
Дана Уайт
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