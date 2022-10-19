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Сегодня, 13:33

Дана Уайт: «О'Мэлли станет суперзвездой, если победит Яна»

Дана Уайт считает, что О'Мэлли станет суперзвездой в случае победы над Яном
Давид Хачатрян

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Шон О'Мэлли (15-1) способен стать такой же суперзвездой, как Конор Макгрегор (22-6), но для этого ему нужно победить топ-бойцов.

«О'Мэлли на пороге того, чтобы стать огромной мировой суперзвездой, — отметил Уайт в интервью TSN. — Ранее он сказал, что хотел бы стать таким же популярным, как Конор. Если сравнивать его с Конором, то его бой против Яна — это бой Конора с Жозе Альдо».

О'Мэлли и Петр Ян (16-3) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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