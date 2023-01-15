Дана Уайт: «Мы расторгли с Нганну контракт. Он может идти, куда хочет»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отказался драться с бывшим чемпионом лиги в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) и стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.

«Мы работали над новым соглашением с Франсисом последние два года, — начал Уайт на пресс-конференции UFC. — Мы думали, что он был готов драться с Джоном Джонсом — лучшим бойцом в истории по мнению многих людей, в том числе и меня. Джон Джонс был готов, ему было без разницы, с кем драться.

Мы предложили Франсису сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории компании. Он получал бы больше, чем Брок Леснар. Но Франсис отказался. Повторюсь, если ты не хочешь здесь выступать, ты можешь уйти. Франсис не хочет рисковать. Он думает, что он в хорошем положении, что он может подраться с менее опасными противниками и заработать больше денег. Мы не будем мешать. Мы расторгли с ним контракт, он может идти, куда хочет.

Сейчас он в подвешенном состоянии. Он весит больше 130 килограммов, недавно перенес операцию на колене, у него не было тренировочного лагеря. Я думаю, что он сам не знает, что с его коленом. Он не молодеет, я даже не уверен, что он был готов выступить в марте. Мы не можем продолжать тормозить дивизион, и мы не можем прийти с ним к соглашению. Мы сделали все, что от нас зависело, чтобы дать ему бой в марте, но он вбил себе в голову, что вне UFC у него есть много других больших возможностей.

Он мог бы подраться, возможно, с величайшим бойцом всех времен и стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. Но он думает, что заработает больше денег, подравшись с кем-то менее опасным. Мы могли устроить бой Джонсу в октябре, ноябре и декабре, но пытались договориться с Франсисом. В конце концов мы поняли, что их бой не состоится. Он [Нганну] может хоть завтра подписать контракт с другой лигой».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.