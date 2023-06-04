Дана Уайт: «На улице на меня набросилась толпа парней из Таджикистана»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что в восторге от того, как жители Таджикистана поддерживают своих бойцов.

«Недавно мы с ребятами решили прогуляться до парка в Нью-Йорке, и на меня набросилась толпа парней из Таджикистана, которые только и говорили о Мухаммаде [Наимове]. Просто безумие! — сказал Уайт на пресс-конференции. — Буквально со всех концов парка эти парни бежали со всех ног.

Они поддерживают своих бойцов, и это здорово! Когда один из таджикистанцев дерется, они [жители Таджикистана] собираются на арене и смотрят бой. Это чертовски круто!»

На прошедшем турнире UFC Vegas 74 Мухаммад Наимов (9-2) нокаутировал Джейми Малларки (16-6) во втором раунде и получил денежный бонус за «Выступление вечера».